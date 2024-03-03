Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2024 21:59
Oğuzhan kredinin limitleri arttı

Şartlarını okudum anlamadım caba bu sefer ihtiyaç kredisinde kapatmadan veriyor mu açıklamayı şartları anlayan var mı


Policeih07
Aday Memur
03 Mart 2024 22:10

Oğuzhan değil POLSAN


Başkan91
Memur
03 Mart 2024 22:27

Turşihan limitleri ne zaman artar peki kral


Policeih07
Aday Memur
03 Mart 2024 22:39

Cuma günü genelge yayınlandı

Toplam 3 mesaj

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