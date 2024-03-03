Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mart 2024 22:34

Lisans hemşirelikte taban puan 66 puana düşer mi?

Bu ankete 54 dakikada, 1 kişi oy kullandı

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