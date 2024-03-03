Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2024 22:44
Adalet komisyonu kararı itiraz süresi ve merciinin belirtilmemesi?

Adalet komisyonu kararı itiraz süresi ve merciinin belirtilmemesi durumunda bu karara karşı dava açma süresi başlar mı? Danıştay'ın bir kararında ; kararın tebliğ edilmesinin tek başına yeterli olmayacağı itiraz süresi ve itiraz mercinin belirtilmesi gerektiği aksi takdirde sürenin başlamayacagi yönünde.

Yukarıda yazılı hususların Komisyon kararlarında belirtilmesi zorunlumudur? Dava açıldığında idare mahkemesi olaya nasıl bakmaktadır? Özellikle idari yargıda görevli arkadaşlar bilgi verebilir mi? Teşekkürler.

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