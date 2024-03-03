Memurluktan İstifa Edip, Memurluğa geri Dönme!

Henüz aday memurken istifa edip, 6 ay bekleyip memurluğa geri dönmek mümkün! Peki arada ince detaylar var mı! Mesela istifa ederken, hödüksündür! Dangalakça hareket etmişsindir! Yada tepeden tepeden konuşmuşsundur! Kurumu zor durumda bırakmışsındır! Bu durumda, kurum farklı bir uygulama yapabilir mi?

Henüz aday memurken istifa edip, 6 ay bekleyip memurluğa geri dönmek mümkün! Peki arada ince detaylar var mı! Mesela istifa ederken, hödüksündür! Dangalakça hareket etmişsindir! Yada tepeden tepeden konuşmuşsundur! Kurumu zor durumda bırakmışsındır! Bu durumda, kurum farklı bir uygulama yapabilir mi?