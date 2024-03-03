KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Mart 2024 23:25
İkinci Sınıf Öğrencisiyken KPSS Çalışmak

Merhaba hocalarım, dostlarım. Konu başlığından da anlaşılacağı üzere aslında sorum net. Şöyle açıklamak gerekirse, aklımda hiç KPSS sınavı veya KPSS'ye çalışmaya dair bir şey yoktu. Son bir haftadır birden içime çalışsam mı diye düştü ve sınav hakkında bir bilgim bile yokken her şeyi öğrendim fakat bu sefer de nereden başlayacağımı bilemedim. Çevremde tecrübesinden faydalanabileceğim tecrübeli birisi yok ve uzun süre arayışlarım sonucunda buraya konu açabileceğimi düşündüm.

Ben Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Henüz formasyon almadım seneye 3. sınıfta alacağım. Size sormak istediğim sorular şunlar:

2. sınıftayken KPSS çalışmaya başlamanın avantajları veya dezavantajları sizce neler olabilir?

Siz benim yerimde olsanız nasıl bir yol izlerdiniz/izlediniz?

Sizce nereden başlamalıyım?

Gibi sorulara cevap olabilecek her türlü tavsiye ve deneyimlerinize açığım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum, sağlıklı bol başarılı günler dilerim.


inkemeta
03 Mart 2024 23:31

Bunun dışında eklemek istediğim bir şey de, (konuyu düzenlemeyi bulamadım eğer var ise kusura bakmayın) Genel Kültür, Genel Yetenekten Pegem'in bir denemesini çözdüm ve hiç çalışmadan çaba sarf etmeden ilk denemem şu şekil geldi:

Genel Yetenek: 24 net

Genel Kültür: 28 net

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