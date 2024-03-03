Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Mart 2024 23:56
JSGA DAN AYRILMA SONRASI MEMURIYET HK.

Iyi günler Jsga da okurken kendi isteğimizle ayrılırsak ortaöğretim kpss veya normal bir üniversite okuyup memurluğa giriş yapmamızda(asker,polis hariç) herhangi bir sorun teşkil eder mi

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