Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Mart 2024 23:56
JSGA Dan ayrılma sonrası memuriyet

Iyi günler Jsga da okurken kendi isteğimizle ayrılırsak ortaöğretim kpss veya normal bir üniversite okuyup memurluğa giriş yapmamızda(asker,polis hariç) herhangi bir sorun teşkil eder mi


ByAstsubay
Memur
04 Mart 2024 08:24
hayır
Toplam 1 mesaj

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