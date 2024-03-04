Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 01:05
Ünvan değişikliği
Tds'den 112 ambulans'a geçiş

kadir gümüştaş
04 Mart 2024 01:11
Arkadaşlar formda yeniyim içerigi yazamadım. tds ve paramedik mezunuyum tdsden tercih verdim büyük ihtimalle atanıcam. atandıktan sonra ünvan değişikligi sınavı ile 112 ambulansa geçiş yapabiliyor muyum bilgisi olan var mı
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