üniversite hastanesinde destek personeli idim 8-9 ay önce istifa ettim ama önlisans olarak atanmıştım,şimdi önlisans tekniker olarak sağlık bakanlığına atanabilirmiyim bir sıkıntı olur mu ünvan değişikliği oluyor mu ikisinin de önlisans kpss ile olması sıkıntı olur mu

üniversite hastanesinde destek personeli idim 8-9 ay önce istifa ettim ama önlisans olarak atanmıştım,şimdi önlisans tekniker olarak sağlık bakanlığına atanabilirmiyim bir sıkıntı olur mu ünvan değişikliği oluyor mu ikisinin de önlisans kpss ile olması sıkıntı olur mu