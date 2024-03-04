Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 02:51
Ünvan değişikliği
üniversite hastanesinde destek personeli idim 8-9 ay önce istifa ettim ama önlisans olarak atanmıştım,şimdi önlisans tekniker olarak sağlık bakanlığına atanabilirmiyim bir sıkıntı olur mu ünvan değişikliği oluyor mu ikisinin de önlisans kpss ile olması sıkıntı olur mu

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