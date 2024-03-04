Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 03:07
Şizofreni ve öğretmenlik

Şizofreni hastası olup yüzde 66 engelli raporu olan biri MEB'de öğretmen olabilir mi?

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