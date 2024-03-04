Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 06:48
Lise hocalarım, snıfınızda kaç öğrenci gerçekten kendi isteği ile, öğrenmek için geliyor?

Sınıfının yarısından fazlasının böyle olduğu okullar kaldı mı acaba? (fen liseleri hariç)

Meslekte 9. Yılımdayım, şu ana kadar sınıflarımda her ön öğrenciden üçünün dahi kendi arzusuyla, akademik bir hedef çizerek geldiğini görmedim. Kime sorsam "anam babam gönderiyor hocam", "diploma alıp gideceğim hocam" cevapları alıyorum.

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