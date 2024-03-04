Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Mart 2024 08:25
Üniversiteden belediyeye geçme ile ilgili kafa karışıklığı

2019 yılında trt de çalışırken 703 khk ile trtdeki kadrom ile şahsa bağlı kadro olarak yapım ve yayın elemanı(ş) ünvanıyla üniversiteyr başladım. Üniversitede benim ünvanım olmadığından cumhurbaşkanlığından görüş istendi:Ekgöstergem 1. Dereceye çıkınca 3600 oluyor. Şefe eşdeğer kadrom olmadığından dolayı ve mevzuatya kadrom geçmediğinden şef ve şube müdürlüğü sınavına giremiyorum. Ayrıca her memura verilen 600 ek gösterge bana verilmedi. Sorum şu olacak:6/2 yapım ve yayın elemanı olarak şubat 2024 maaşım 40.798 tl(üniversitede hiçbir yan hakkımız yok yol, yemekcepten. Kadrom kariyer meslek bir kadro). İlçe belediyesinden kendimi istetsem buna karşılık üniversite muvafakat vermezse yürütmeyi durdurmayı kazanabilir miyim?

Gerekçeler

1.İlçe belediyesinin maaşı şu anki maaşımından en az 10.000 tl fazla

2.Şu anki ünvanımla görevde yükselme sınavına hiçbir zaman giremeyeceğim . Belediyede memur ünvanına geçme durumum var

3.Tek dezavantajım belediyede geçmek istediğim kadro buradaki kadromun altında bir kadro bu yürütmeyi durdurmayı etkiler mi?

Durumum özel az rastlanır bir durum. Üniversite yönetimi mağdur olduğumun farkında ama yine de sıkıntı çıkartıp muvafakat vermeyebilir en kötü senaryouu düşünüyorum

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