Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
04 Mart 2024 08:50
Beyincik sarkması tayin

Merhaba arkadaşlar eşimde baziler invajinasyon ve beyincik sarkması hastalıkları mevcut bulunduğum şehirdeki doktorlar bizi tedavi için başka illere yönlendiriyor kendilerinin bu hastalıkların tedavisini yapamayacağını söylüyorlar fakat bulunduğu yerde tedavisi mümkün değildir ibareli belgeyi vermiyorlar bende bu yüzden tayin olamıyorum günden güne rahatsızlığı ilerliyor ne yapmamız lazım bilen var mıdır?

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