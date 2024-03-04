Unvan değişikliği

arkadaşlar üniversitesi hastanesi destek personeli idim 9-10 ay önce istifa ettim şimid sağlık bakanlığına atanabilirmiyim tekniker olarak ikisi de önlisans kpss ile ama ünvan olarak biri tekniker diğeri destek personeli,ikiside önlisans olması sorun oluştururmu

arkadaşlar üniversitesi hastanesi destek personeli idim 9-10 ay önce istifa ettim şimid sağlık bakanlığına atanabilirmiyim tekniker olarak ikisi de önlisans kpss ile ama ünvan olarak biri tekniker diğeri destek personeli,ikiside önlisans olması sorun oluştururmu