KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 09:05
Unvan değişikliği
arkadaşlar üniversitesi hastanesi destek personeli idim 9-10 ay önce istifa ettim şimid sağlık bakanlığına atanabilirmiyim tekniker olarak ikisi de önlisans kpss ile ama ünvan olarak biri tekniker diğeri destek personeli,ikiside önlisans olması sorun oluştururmu

yeşilrussel
Memur
04 Mart 2024 10:16

sorun olmaz tekniker ust unvan geçebilirsiniz


mert2732
Aday Memur
04 Mart 2024 10:17
teşekkürler
yeşilrussel, 22 dk. önce

sorun olmaz tekniker ust unvan geçebilirsiniz

Toplam 2 mesaj

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