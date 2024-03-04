Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 10:01
Görev Yerine İl Dışından Gidip Gelme

Arkadaşlar ben bir üniversitede sözleşmeli personelim atanmadan önce kaldığım il yakın olduğu için oradan geç kalmadan gidip gelme imkanına sahibim. Amirim il dışına çıkmak yasak diyor ama hali hazırda benim ikametgahım da orada. Ayrıca il dışına çıkma yasağı kanunu da artık uygulanmıyor diye biliyorum. Bunu yapmak sorun olur mu?

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