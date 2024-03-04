Şubat enflasyonu açıklandı

Ee haksızlar mı?? Belirlenmiş bir sayı sadece temmuz bekleniyor. Baksanıza Enag ile bile bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum. Enagdan yüksek verdi tuik. Para ne yazık ki her kapıyı açar. Boşa girip yazıp tartışıyoruz. Şimdiden söylüyorum %18 i geçmez toplam zam

Ee haksızlar mı?? Belirlenmiş bir sayı sadece temmuz bekleniyor. Baksanıza Enag ile bile bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum. Enagdan yüksek verdi tuik. Para ne yazık ki her kapıyı açar. Boşa girip yazıp tartışıyoruz. Şimdiden söylüyorum %18 i geçmez toplam zam

Fenerbahce19.07, 33 dk. önce Forumda artik pes etmis herkes sessiz :)