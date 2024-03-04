Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2024 10:06
Şubat enflasyonu açıklandı

Tüketici fiyat endeksi şubatta aylık %4,53 yıllık %67,07 oldu.


Fenerbahce19.07
Memur
04 Mart 2024 10:06
Forumda artik pes etmis herkes sessiz :)

rmznx
Aday Memur
04 Mart 2024 10:08

Bende ona şaşırdım normalde bu saatlerde hareketli olurdu:)

Fenerbahce19.07, 33 dk. önce
Forumda artik pes etmis herkes sessiz :)

beyazdag06
Memur
04 Mart 2024 10:08
Ee haksızlar mı?? Belirlenmiş bir sayı sadece temmuz bekleniyor. Baksanıza Enag ile bile bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum. Enagdan yüksek verdi tuik. Para ne yazık ki her kapıyı açar. Boşa girip yazıp tartışıyoruz. Şimdiden söylüyorum %18 i geçmez toplam zam
Fenerbahce19.07, 33 dk. önce
Forumda artik pes etmis herkes sessiz :)

sgkolik
Aday Memur
04 Mart 2024 10:08

11,54 kümülatif. (2 Ay)


M Can
Genel Müdür
04 Mart 2024 10:12

TUİK, piyasa beklentilerinin üzerinde bir rakam açıklayınca herkes şaşırdı , ondandır :))

Fenerbahce19.07, 33 dk. önce
Forumda artik pes etmis herkes sessiz :)

Fenerbahce19.07
Memur
04 Mart 2024 10:13
Valla o dedigini bilemem kimsenin gunahina da girmek istemem ama enag tan yuksek aciklandi ilginc :)
beyazdag06, 31 dk. önce
Ee haksızlar mı?? Belirlenmiş bir sayı sadece temmuz bekleniyor. Baksanıza Enag ile bile bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum. Enagdan yüksek verdi tuik. Para ne yazık ki her kapıyı açar. Boşa girip yazıp tartışıyoruz. Şimdiden söylüyorum %18 i geçmez toplam zam

cemalcan34
04 Mart 2024 10:16

temmuz zammı 20 ile 30 arası demek


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
04 Mart 2024 10:19
Kalan 4 ay boyunca her ay %3 enflasyon çıkarsa temmuz farkı tam olarak %20 oluyor.

beyazdag06
Memur
04 Mart 2024 10:22
Kalam aylarda bir tane %3 ik tane %2,5 son ay da %1,5 civarı gelir
nasilolacakbuisler, 20 dk. önce
Kalan 4 ay boyunca her ay %3 enflasyon çıkarsa temmuz farkı tam olarak %20 oluyor.

cemalcan34
04 Mart 2024 10:22

ortalama 3 3.5 cıkar zaten belkıde daha fazla oyuzden 20yi gececektır


murat_326
Şube Müdürü
04 Mart 2024 10:30

Takip etmiyorum artık..


İnfaz4206
Şube Müdürü
04 Mart 2024 10:32
nısan mayısta fırlayacak merkez bankası başkanı bızzat dedı
nasilolacakbuisler, 20 dk. önce
Kalan 4 ay boyunca her ay %3 enflasyon çıkarsa temmuz farkı tam olarak %20 oluyor.
Toplam 12 mesaj

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