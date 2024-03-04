Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2024 10:08
Şubat enflasyon

Enag %4.32

TÜİK %4.53


beyazdag06
Memur
04 Mart 2024 10:12
Para her kapıyı açar
Toplam 1 mesaj

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