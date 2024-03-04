Şubat ayı itibari ile enflasyon

toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 15 zam aldık.Temmuz ayına kadar çıkan enflasyon toplamı ocakta aldığımız yüzde 15 ten cikarilip üzerine toplu sözleşmeye göre temmuz ayında alacağımız yuzde 10 eklenecek buna göre şuan enflasyon farkı oluşmadı halen yüzde 10 alıyoruz oluşması için enflasyonun 15 i geçmesi lazim geçince aradaki farkı alacağız örnek 17 oldu fark kaç 2 temmuz zam oranımız kaç 10 buna göre 10+2 =12. yani yuzde 12 zam demek

toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 15 zam aldık.Temmuz ayına kadar çıkan enflasyon toplamı ocakta aldığımız yüzde 15 ten cikarilip üzerine toplu sözleşmeye göre temmuz ayında alacağımız yuzde 10 eklenecek buna göre şuan enflasyon farkı oluşmadı halen yüzde 10 alıyoruz oluşması için enflasyonun 15 i geçmesi lazim geçince aradaki farkı alacağız örnek 17 oldu fark kaç 2 temmuz zam oranımız kaç 10 buna göre 10+2 =12. yani yuzde 12 zam demek