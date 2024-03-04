Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2024 10:48
Şubat ayı itibari ile enflasyon

Şimdi bizim hak ettiğimiz Ocak -subat 11.53 +10 %21.53 mü hak ettik biz


cimbom6028
Şef
04 Mart 2024 10:53
toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 15 zam aldık.Temmuz ayına kadar çıkan enflasyon toplamı ocakta aldığımız yüzde 15 ten cikarilip üzerine toplu sözleşmeye göre temmuz ayında alacağımız yuzde 10 eklenecek buna göre şuan enflasyon farkı oluşmadı halen yüzde 10 alıyoruz oluşması için enflasyonun 15 i geçmesi lazim geçince aradaki farkı alacağız örnek 17 oldu fark kaç 2 temmuz zam oranımız kaç 10 buna göre 10+2 =12. yani yuzde 12 zam demek

FCoksen1974
Şef
04 Mart 2024 10:56

Eğer böyle ise saçma Bir uygulama herşeye %300 zam geliyor çıkardıkları enflasyon zaten o değil bir de oradan kırpıyor lar hiç vermesinler daha iyi

cimbom6028, 2 saat önce
toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 15 zam aldık.Temmuz ayına kadar çıkan enflasyon toplamı ocakta aldığımız yüzde 15 ten cikarilip üzerine toplu sözleşmeye göre temmuz ayında alacağımız yuzde 10 eklenecek buna göre şuan enflasyon farkı oluşmadı halen yüzde 10 alıyoruz oluşması için enflasyonun 15 i geçmesi lazim geçince aradaki farkı alacağız örnek 17 oldu fark kaç 2 temmuz zam oranımız kaç 10 buna göre 10+2 =12. yani yuzde 12 zam demek

KingİsBorn
Aday Memur
04 Mart 2024 12:05
tahiminimce temmuz ve enflasyon farkının toplamı %20 geçmez
cimbom6028, 2 saat önce
toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 15 zam aldık.Temmuz ayına kadar çıkan enflasyon toplamı ocakta aldığımız yüzde 15 ten cikarilip üzerine toplu sözleşmeye göre temmuz ayında alacağımız yuzde 10 eklenecek buna göre şuan enflasyon farkı oluşmadı halen yüzde 10 alıyoruz oluşması için enflasyonun 15 i geçmesi lazim geçince aradaki farkı alacağız örnek 17 oldu fark kaç 2 temmuz zam oranımız kaç 10 buna göre 10+2 =12. yani yuzde 12 zam demek

FCoksen1974
Şef
04 Mart 2024 12:08

Bence %15 geçmez seçim den dolayı bu 2 ayı böyle çıkardılar seçimden sonraki enflasyon 4 ay %1-2 çıkarırlar nasıl olsa seçim bitti

KingİsBorn, 35 dk. önce
tahiminimce temmuz ve enflasyon farkının toplamı %20 geçmez

srcnomr51
Memur
04 Mart 2024 12:12
doğuda çocuk okula gidiyor gecen sene 45 bindi bu sene 84 bine yazdırdım adam sözleşmeye enag a göre enflasyon çıkarsa fark alırım diye madde koymuş devletin kurumu tuik i takan yok resmen
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