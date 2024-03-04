Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Mart 2024 11:06
Teknisyenlik geri dönüş dilekçesi

arkadaşlar selamlar; 3-4 yıl önce mahkeme kararı ile teknisyen oldum. 2-3 ay çalışıp VHKİ kadroma geri döndüm.mahkemeden feragat edip masrafları ödedim. ücret farkı bugün bile 700 tl çok birşey fark etmedi. Şuan teknisyenliğe dönmek istiyorum. dilekçe verdiğimde sonuç nasıl olur bu konuda bilgisi olup yardımcı olabilecek varmı?

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