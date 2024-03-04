Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 11:10
ekip portal atama takibi sorunu

arkadaşlar eş durumu takibimi ekip portal üzerinden gerçekleştiryordum fakat geçen perşembe akşamından beri görüntülecek bişey yok diyor şimdi atama takibini nereden gerçekleştirebiliriz bir bilgisi olan var mı


Aysenur33
Aday Memur
04 Mart 2024 12:25

Bende perşembeden bu yana göremiyorum. Bakanlıkta açmıyor telefonları .

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