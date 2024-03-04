Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 11:17
Ezan ilk defa 2.abdulhamit döneminde Şehzadebaşı camisinde Türkçe okutuldu.

Yanlış okumadınız .Ezan ilk defa Tanzimat döneminde 1885yilinda 2.abdulhamit döneminde Şehzadebaşı camisinde Türkçe olarak okutulmus.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:19

Donemin aydinlarindan Ali Suavi ezan ve kameti Türkçe olarak okumuş


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:22

Ezanın bugün arapça okutulmasina karşı değilim.bugun teknolojik imkanlar yeterli ve dil sorunları yok.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:25

Tarih araştırmak iyi oluyor, güzel oluyor tabi.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:29

Daha sonra Cumhuriyet doneminde 18 temmuz 1932 tarihinde 636 sayılı genelge ile 18 yıl boyunca ezan Türkçe okutuldu


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:32

Eskiden merkezi ezan sistemi yoktu.Her camide ayrı ayrı ezan okunurdu.imamlar kendileri okuyorlardi.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:34

Geçmişte teknolojik olaraklar yetersizdi.insanlar Türkçe okuyup yazamiyorlardi.yani dil sorunları vardı.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:38

Tanzimat dönemi insanları ezanın hep ezberden dinlediklerini,arapça olarak anlayamadıkları 2.abdulhamite söylemişler ve Şehzadebaşı 1885 yılında ilk defa Türkçe olarak okutulmus


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:40

Osmanlıca arapça değildir,arapça biliyorum.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:41

Osmanlıca arapça değildir,arapça biliyorum.osmanlica vardı Osmanlıca okunup,yazılıyordu diyenler var.


gazanya
Daire Başkanı
04 Mart 2024 11:43

Daha çok teknolojik olanaksizliklar bence geçmişte yetersizdi.ve dil sorunları vardı.


E.Kayı Han
Editor
04 Mart 2024 11:53

Ali Suavi 1885 yılında ezanı ve kameti Türkçe okumuş diyorsun ancak Ali Suavi'nin ölüm tarihi 20 Mayıs 1878.

Mezardan çıkıp mı okumuş?

gazanya, 1 saat önce

Donemin aydinlarindan Ali Suavi ezan ve kameti Türkçe olarak okumuş

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