Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2024 11:22
Mart Ayı enflasyon Tahmini
Tahminleri alalım arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Şubat enflasyonu açıklandı5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)temmuz zam oranı %30 altı olmayacakKaranti Askari Ücrete yüzde 100 güncelleme mi geliyor?Yarım Zamanlı Çalışma, yarım maaşFindeks kredi notuyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Şubat Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %4.50'dir.%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme Ücreti

Sözlük

mantık evliliği vs aşk evliliği 10 ruh ikizini bulamamış insan 2 mujik 5 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 sanat filmi 1 gundi 2 iletiler çöktü 3 Maşallah 1 Tembel hayvan 3 Abartılmış lezzetler 6

Son Haberler

İtalyan devi Milan, Arda Güler'i istiyorŞubat 2024'ün zam şampiyonu belli olduAtaşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 1 ölüYapay zeka insan gücünün yerini almaya başladıÖzgür Özel: Parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!