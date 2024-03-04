Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 11:51
Seçim görevi devralmak isteyen

Maltepe fındıklı toki ilkokulundaki seçim görevimi devretmek istiyorum. İsteyen varsa bana ulaşabilir mi?


cordonbleu
Aday Memur
04 Mart 2024 11:52

Görevim sandık başkanlığı


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
04 Mart 2024 11:54

görev devretmek yok hocam


cordonbleu
Aday Memur
04 Mart 2024 11:56

Hocam eski geçmiş bel ağrısını falan bahane edip iptal ettirenler var maltepede.

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