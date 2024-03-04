Refakat izni almak için neler yapılmalı

Öncelikle geçmiş olsun, hastaneden 3 hekim imzalı durum bildirir sağlık kurulu raporu ve hastaya refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesinin olabileceğibe dair yazı olması gerekiyor. Hastaneler genelde bilirler zaten refakatçi izninin nasıl olduğunu, senin dikkat etmen gereken evrak üzerinde hastalığın kodunun olması ve 3 hekim tarafından imzalanmış olması olacak. Allah şifasını versin

Öncelikle geçmiş olsun, hastaneden 3 hekim imzalı durum bildirir sağlık kurulu raporu ve hastaya refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesinin olabileceğibe dair yazı olması gerekiyor. Hastaneler genelde bilirler zaten refakatçi izninin nasıl olduğunu, senin dikkat etmen gereken evrak üzerinde hastalığın kodunun olması ve 3 hekim tarafından imzalanmış olması olacak. Allah şifasını versin