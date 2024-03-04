Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2024 12:53
Refakat izni almak için neler yapılmalı

Şeflerin babam lanft kanseri ve 1 hafta önce kemoterapi tedaviye başladı doktoru 5 haftalık tedavide hastaneden dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi, Annem enfeksiyon kaptığı için hastaneden gönderilmiş, Refakatçi izni için ne yapmamız lazım nereye başvurmamız ve hangi yolları izlememiz gerekli


hydrazine
Aday Memur
04 Mart 2024 13:59
Öncelikle geçmiş olsun, hastaneden 3 hekim imzalı durum bildirir sağlık kurulu raporu ve hastaya refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesinin olabileceğibe dair yazı olması gerekiyor. Hastaneler genelde bilirler zaten refakatçi izninin nasıl olduğunu, senin dikkat etmen gereken evrak üzerinde hastalığın kodunun olması ve 3 hekim tarafından imzalanmış olması olacak. Allah şifasını versin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Ev araba hayal oldu, karın tokluğuna çalışıyoruzTunceli ve Bingöl gönüllü şarkEklemlere platin takılması hangi sağlık dilimine girerFazla çalışma ücreti çok düşük kaldıSamsun 1. tercihte gelme ihtimali nedir?Emniyet Müdürü Sayın Atanur Aydın

Sözlük

zamanın su gibi akıp gitmesi 3 yazıp yazıp silenler 2 mitomani 1 iletiler çöktü 3 Tembel hayvan 3 Abartılmış lezzetler 4 otobüste dövülen yaşlı adam 1 Maşallah 1 beyonce 2 tylol hot 4

Son Haberler

İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttıGazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldiEFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemedeKışa hasret kalan Manisa'ya bahar geldi! Bu durum bir kesimi endişelendirdiYKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!