Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2024 13:07
Endlasyonu hesaplamayı bırakın
Boşuna kendinizi yorup enflasyon hesabı yapmayı bırakın. Temmuz da alacağımız zam 3 aşağı 5 yukarı hep aynı hesaba denk gelir. Yüzde 17-20 arası. hesabınızı buna göre yapın. kendinizi yormayın bence .

Prettypelin
Aday Memur
04 Mart 2024 13:11

Tamam :)


tolga6725
Aday Memur
04 Mart 2024 13:47

Şubat,Mart,Nisan belli olsun


Kpsbirincisi
Genel Müdür
04 Mart 2024 14:18

Tam elime hesap makinesini almıştım yorumunu görünce bıraktım. Çok sağol valla boşuna kafa yormaktan kurtardın beni teşekkürler.

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