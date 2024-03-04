KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Mart 2024 14:05
Ticaret bakanlığı

Gümrük memurluğu mülakatlarınız nasıl geçti? Nelerden sordular?

Çok Yazılan Konular

Kollamacılığın Seçilmiş Bir Belediyede Taşeron İşçiler Üzerinden İncelenmesbelediyelere üni mezunlarının girmesi yasak mı2022 ile Bu atama dönemine kadar 4001 den Alım yapmayan kurumlarArtık tabuları yıkıyorumBelediyelere girişlerde Kpss şartı geliyor!!!Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2 yıllık önü açık bölüm tavsiyesiSağlık Yatırım Genel Müdürlüğü Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.belediyeler sözleşmeli veya kadrolu tüm alımları kpss ile yapsın başka şart aramadan...

Sözlük

Pınar BK 4 Maşallah 1 mantık evliliği vs aşk evliliği 10 şarkılara tutunmak 3 otobüste dövülen yaşlı adam 1 ruh ikizini bulamamış insan 2 şu an çalan şarkı 4 Bugün olanlar 6 müslümanları aldatanlar bizden değildir 1 mujik 5

Son Haberler

İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttıGazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldiEFT uyanıklarına Maliye kıskacı! 'Kira' ve 'Diğer' seçeneği incelemedeKışa hasret kalan Manisa'ya bahar geldi! Bu durum bir kesimi endişelendirdiYKS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!