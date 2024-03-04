tsk mensubu eş yanına tayin

eşim görev yaptığı birimde şuan bulunmuyor 1 yıllık eğitim için başka bir ilde el durumu tayini yapmak istiyorum ama tayinim eşimin görev yerine mi yoksa eğitim şuan eğitimde olduğu ile mi çıkar

eşim görev yaptığı birimde şuan bulunmuyor 1 yıllık eğitim için başka bir ilde el durumu tayini yapmak istiyorum ama tayinim eşimin görev yerine mi yoksa eğitim şuan eğitimde olduğu ile mi çıkar