Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 14:55
şubat ek dersleri geç yatacak diyorlar gerçek mi?

ekdersler merkez tarafından ödenecekmiş ve geç ödenecek diye duydum, şubat ekdersini alan var mı?


elemanaraniyor
Memur
04 Mart 2024 14:57

Bu öğlen yattı. Eskişehir


ahmet demir7307
Memur
04 Mart 2024 15:01

normal yatan yerler var o zaman. bu merkezi yani ilçe tüm okullara kendi ekdersleri yatıracak olayı doğru mu bilen var mı? eskiden okulun hesabına yatıyordu mutemet canı ne zaman isterse girip onaylıyordu öyle geliyordu ek dersler. bunu ilçe bazında ilçe milli eğitim yapacakmış artık sanırım. bu doğru mu bilen var mı?

elemanaraniyor, 2 saat önce

Bu öğlen yattı. Eskişehir

Toplam 2 mesaj

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