Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 15:28
Europass belgesi.
Arkadaşlar, yeni yönetici atama yönetmeligindeki ek 2 de MEB Belgelendirme hizmetleri yönergesi kapsamında europass belgesi puan alirmi?

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