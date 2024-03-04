KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Mart 2024 15:32
Başka partiye geçmem için ne yapmam lazım,Engel var mı?

Arkadaşlar Chp den üyeliğimi silip Ak partiye ye üye kaydı yapacağım da

üyeliği sildikten sonra belli bir süre bekleyip mi diğer partiye kayıt yapmam gerekir?

Ayrıca kaydı sildikten sonra dava açabilir mi Chp? Sonuçta rakibi olan partiye geçiyorum.

Kayıt ücreti ve aydat ne kadar bilgisi olan var mı?

Bu arada hırlayacak olanlar çıkacaktır yorumlarda.

Size önerim Chp nin vasıfsızlığını araştırın derim.

Bu hükümet bu sene içinde 100 binden fazla kadro açtı.

yerinizde olsam memur olduktan sonra üye olamasam da Akp ye maddi destek veririm ki gelecek nesiller için kadro açmada bütçede katkı olsun.


maresca0
Aday Memur
04 Mart 2024 16:15

Ne alaka bunu burada soruyorsun?


Mehmet-şeker
Genel Müdür
04 Mart 2024 16:19

Evet parti dava açar sana müebbet hapis cezası var git partiye sor kim nerden bilsin üyelik aidatı ne kadar herkes sen mi ;) keşke herkes kendi fikrini kendisine saklasa da böyle önerilerde bulunmasa


SonsuzRuh
Şef
04 Mart 2024 16:23

Bilmiyorsanız yanıt vermeyin zorla mı yanıt verdiriyoruz.Eksi verenlerin b*yni de fındık kadar.Fikri yok beyni var.Ama boş.


Mehmet-şeker
Genel Müdür
04 Mart 2024 16:31

Beyin bi sende var maşallah ;) ;) ;) çabalarına bakılırsa pek de bi işe yaramamış

SonsuzRuh, 9 dk. önce

Bilmiyorsanız yanıt vermeyin zorla mı yanıt verdiriyoruz.Eksi verenlerin b*yni de fındık kadar.Fikri yok beyni var.Ama boş.

Toplam 4 mesaj

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