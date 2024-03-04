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Editörler : oto-danisman-expert


04 Mart 2024 15:34
Plaka değişimi hk

Merhaba arkadaşlar. İlk arabamı aldım ancak arabanın ön plakası kare plaka, arka plakası da sanırım app plaka denilen kalın puntolu tarzda. Bu plakaları orijinal olması gerektiği haline getirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

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