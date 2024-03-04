Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 15:42
eş tayini kura

yarın kuralar çekiliyor. komisyon onaylamış. kurada çıkma ihtimali nedir. bilgisi olan arkadaşlar var mı?

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