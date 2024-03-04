KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Mart 2024 15:47
KADRO YAKMAYA DOYAMAYAN İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE DUYURU

Sizin Allahınız kitabınız dininiz yok. İnsan der ki ulan atandım istediğim şehre bari sıradaki insalar yemek yesin. Siz kibirli kendini insan sanan beynini vicdanını kenara koymuş mahlukatlarsınız. Sınav anındaki durumlardan dolayı 1-2 soru fazla yapmış olmanızdan dolayı kendini yaratıcı sanacak kadar bir garip yaratıklarsınız. Madem belge teslim etmeyeceksiniz madem gitmeyeceksiniz ne diye Tarım Ormana, MEBe, Sağlık Bakanlığına tercih verirsiniz. Neyin memnuniyetsizliği bu, DSİ ya da KİT DEĞİL BAKIN BAKANLIKLARIN MAAŞI AYNI AYNI AYNIII. ÇOĞUNUZ TEK BAŞARISI KPSSDEN DEFALARCA ATANMAYA YETECEK PUAN ALMIŞ olmanız olacak ki sürekli sürekli tercih VERİYORSUNUZ VE KİM BİLİR KENDİNİZİ NASIL TATMİN EDİYORSUNUZ. YASTIĞA O KAFAYI KOYUNCA HEMEN ARDINIZDA SİZİN YÜZÜNÜZDEN ATANAMAYAN İNSANLARI VE AİLELERİNİ DÜŞÜNÜN HİÇ KİMSE NE BU DÜNYADA NE DE ÖTEKİ DÜNYADA HAKKINI SİZE HELAL ETMİYOR. BU BÜYÜK BAŞARINIZLA GURUR DUYUN... SİZE LANET OLSUN


Samet-17
Aday Memur
04 Mart 2024 16:18

Kime ne anlatacaksinki kardeş pişman mi olacaklar. Diyecekleri şu böyle bir hakkınız var kime ne. Allah yukarda yanına bırakmaz elbet. Nerdeyse bin tane inşaat mühendisi alındı ben de branşta 770. Sıradayım ama hala gelmedi sıra. Bu nasıl bir istahtir böyle. Daha kim bilir benim gibi senin gibi önümüzde kaç kişi var. Bunları allaha havale ediyorum bilerek kadro yakanlari.

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