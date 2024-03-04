Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 15:50
seçim görevlendirmesi

seçim görevlendirmelir E devletten Yurt İçi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama başlığı altından sorgulamaya açılmıştır.

Çok Yazılan Konular

Cezaevi Sendikasıeş durumu İKM Cep telefonukalem degisikligiAdalet Bakanlığı, promosyon sözleşmesini fesh etmeli (Ana Sayfadaki Haber)2024 yılı havuz tayinleriMübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?Adli belgelerdeki kişisel bilgilere ilişkin düzenleme yapılması (Ana Sayfadaki Haber)Cezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıAdliye Yazı İşleri ve İcra Müdürlerine Haksızlık Yapılmıştır.

Sözlük

tylol hot 4 mujik 5 O an içinden geldiği gibi bir dörtlük yaz 3 Dinlenilme ihtiyacı 1 tanrı elçisi 1 mitomani 1 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 3 Alex de Souza 1 başarısız olmak 2 Bugün olanlar 6

Son Haberler

İstanbul'da yılın ilk 2 ayında suç oranları düştüBakan Yerlikaya'dan 16 il için yağış uyarısıOkul Öncesi Eğitim Programı yayımlandıOkul kantinlerinde 'meyve ve çorba günü' etkinliği başlatıldıTürkiye'de nüfusun yüzde 17'si obez

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!