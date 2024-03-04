Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 16:05
Seçim Görevleri Ne Zaman Açıklanacak ?

Arkadaşlar seçim görevi çıkıp çıkmadığı e-devlet üzerinden ne zaman görülebilir ? Bazı yerlerde görev çıkan kişiler aranmış ama bizde herhangi biri aranmadı henüz, görev çıkıp çıkmadığı ne zaman kesinlik kazanır bilgisi olan var mı ?


braveheart1234
Daire Başkanı
04 Mart 2024 16:28

İdare ilçe YSK'dan belgeleri alıp teblig etti bizde.

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