Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2024 16:16
Tekniker İçin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Arkadaşlar unvanı tekniker (bilgisayar) olan biri görevde yükselme ve unvan değişikliğinde mühendislik haricinde hangi kadrolara başvurabiliyor? Şeflik vs. başvurabilirler mi?

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