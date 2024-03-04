Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 16:54
Eş mazereti red itiraz sonuçları

İtiraz sonuçları aciklandi mi ben mi göremiyorum arkadaşlar ya


Sedat Yılmazi
Aday Memur
04 Mart 2024 16:58

henüz açıklanmadı


Fztebe
Aday Memur
04 Mart 2024 16:59

Kafayı yicem ya bu kadar süründürmek nedir offffffff


Sedat Yılmazi
Aday Memur
04 Mart 2024 17:01

birazdan açıklanır sanırım


Farukbey.
Aday Memur
04 Mart 2024 17:02

Bizim durumda olup itirazı onaylanan var mı acaba?

Fztebe, 1 saat önce

Kafayı yicem ya bu kadar süründürmek nedir offffffff


Fztebe
Aday Memur
04 Mart 2024 17:06

Hiç duymadım varsa da söylemiyorlar o kadar yazdık bir haftadir onaylanan buraya bakmıyor ki :(

Farukbey., 1 saat önce

Bizim durumda olup itirazı onaylanan var mı acaba?

Toplam 5 mesaj

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