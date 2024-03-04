Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2024 17:14
Kayıp kurum kimliği kartı, emsal karar

Daha önce polis kimlik kartını kaybettiği için idareden aldığı cezayı mahkemeden iptal ettiren varsa yardımcı olabilir mi? Bende itiraz etmek istiyorum iptali için.Ne yapmam gerekiyor?

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