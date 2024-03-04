KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Mart 2024 17:39
Hazine Maliye Iibfciler yaşadı AKP nin değerini bilin

80 ilden 400 personel alim ilanı geldi.

Atandıkları sonra Ak partiyi ve icraatları unutmayın.

31 Mart ta ona göre değerlendirin.

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