Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Mart 2024 17:39
!! sağlık ocağı
Arkadaşlar sağlık ocağına sözleşmeli sağlık teknikeri olarak girsem 4 b li mi oluyorum ve 3 1 sistemiyle sonrasında kadroya alınabiliyor muyum bilgi verir misiniz lütfen

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