Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 18:05
Üniversite hastanesinde çalışırken atanma

Üniversite hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak çalışırken atandım. sonuçlar bugün açıklandı. benim üniversite hastanesinden kurtulup buraya gitmenin bir yolu yok mu lütfen cevaplayın bu şehirden kurtulmak istiyorum ve buraya çakılı kaldım. kendi memleketime yakın yere gitmek istiyorum

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