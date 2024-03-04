Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 18:13
Sözleşmeli Aday Öğretmen Hangi Kanuna Bağlı ve Seçim Görevi Hk.?

Bugün öğretmen arkadaşlarımızla konuşurken biz (aday öğretmenler) 657'ye tam olarak tabii değiliz dediler. Ben de biz hangi kanuna tabiiyiz o zaman? dedim. Bilgisi olan var mı Google amcaya sordum tatminkar cevap alamadım. Diğer sorum da ikametgahım benim görev yerimde değil, bana seçim görevi çıkar mı resen? Bu resen görevi kim veriyor? Teşekkürler.

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