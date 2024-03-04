Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2024 18:17
Sağlık raporunun fen yönünden bozulması

10 gün ortopedi bel ağrısı teşhisinden rapor aldim,fenne ve usule hakem hastaneye sevk edildim,hastane raporu fen yönünden bozdu,şimdi göreve başladım,heyet rapor sonucunu işe basladiktan sonra bildirdi.smdi ne olur idari olarak, 10 gün raporum buzuldumu geçmişe dönük izinmi yazılır, cevap verirseniz cok sevinirim .iyi günler

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