Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 18:34
Eğitim Bilimleri Alanında Yüksek Lisans yapan neden puan verilmiyor.

Kendi alaninda(müzük resim tarih felsefe v.s) gibi alanlara puan veriliyor ama yönetim bilimine daha yakın olan egitim bilimleri alanında(ölçme değerlendirme egitim programları v.s) puan verilmiyor.Bunun mantığını anlayan var mı.


berfin-meb
Müsteşar
04 Mart 2024 18:39

Puandan kastınız hizmet puanıysa bütün yüksek lisans yapanlara extra puan verilmişti ama bir kaç yıl önce Resmi Gazetede yayımlanan bir kararla bütün puanlar geri alındı..


muallim_34
Genel Müdür
04 Mart 2024 19:44

Yonetici atamada..

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