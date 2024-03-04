Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mart 2024 18:35
Trafik kazası
cadde üzerine dikey park eden aracin arkasina yatay olarak duraklama yaptım araç içinde bekliyordum. park eden araç geri geri gelerek benim aracıma vurdu. O anda tutanak veya polis cagirmadik karşı taraf masrafı gidereceğini söyledi kaportaciya yönlendirdi oraya gittiğimde masrafı karşılamayak istemediğini iletti araç kamerasında vurma anına ait kayıt var. emniyete şikayete gittiğim de savcılık talebi ile geçmişte olan olayı mahkemeye yönlendirme talimatı verilmiş. olay 4 gün önce oldu. maddi hasar 4 bin TL civarı karşılamak sorun değil ama bu şekilde davranması çok abes oldu emniyet deki memur arkadaş da aradı ikna etmek için ama yine aynı yanaşmadı. bu durumda ne yapabilirim. başına bu tarz olay ile karşılaşan var ise fikir verebilirmi

JWJW
Aday Memur
04 Mart 2024 18:53

park eden aracın arkasına yatay park yapılmaz sizde de hata var muhtemelen karşı tarafa birisi akıl verdi hatanın sizde olduğu şeklinde onun için sonradan vazgeçti


Retiredmen
Aday Memur
04 Mart 2024 19:32
Yahu senin şu yazdigini ciddiye alip inananlar olacak. park etmis aracin arkasina parkedilmez , parketmis arac arkasinda park etmis diger bir araca vurdugunda hatasi, kusuru yoktur diye nerede yaziyor bana soylermisin. Bu motosikletlilerin emniyet seridinin kullanim haklarinin oldugunu zanneden tayfa ile ayni tayfa olmalisiniz. Adam geri manevra yaparken arkasinda duran diger bir araca çarpmış kusurun kimde olduğu gayet acik. Bu paylaşımı yapan arkadas mahkemeye gitmeli ve diger aractan sana verdiği zarardan dolayi hak talebinde bulunmalisin.
JWJW, 1 saat önce

park eden aracın arkasına yatay park yapılmaz sizde de hata var muhtemelen karşı tarafa birisi akıl verdi hatanın sizde olduğu şeklinde onun için sonradan vazgeçti


AlperTungacı
Aday Memur
04 Mart 2024 20:05
Bu konunun yeri burası mı? egm forumu iyice vatandaş danışmanlık bürosuna döndü
Toplam 3 mesaj

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