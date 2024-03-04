Trafik kazası

cadde üzerine dikey park eden aracin arkasina yatay olarak duraklama yaptım araç içinde bekliyordum. park eden araç geri geri gelerek benim aracıma vurdu. O anda tutanak veya polis cagirmadik karşı taraf masrafı gidereceğini söyledi kaportaciya yönlendirdi oraya gittiğimde masrafı karşılamayak istemediğini iletti araç kamerasında vurma anına ait kayıt var. emniyete şikayete gittiğim de savcılık talebi ile geçmişte olan olayı mahkemeye yönlendirme talimatı verilmiş. olay 4 gün önce oldu. maddi hasar 4 bin TL civarı karşılamak sorun değil ama bu şekilde davranması çok abes oldu emniyet deki memur arkadaş da aradı ikna etmek için ama yine aynı yanaşmadı. bu durumda ne yapabilirim. başına bu tarz olay ile karşılaşan var ise fikir verebilirmi

cadde üzerine dikey park eden aracin arkasina yatay olarak duraklama yaptım araç içinde bekliyordum. park eden araç geri geri gelerek benim aracıma vurdu. O anda tutanak veya polis cagirmadik karşı taraf masrafı gidereceğini söyledi kaportaciya yönlendirdi oraya gittiğimde masrafı karşılamayak istemediğini iletti araç kamerasında vurma anına ait kayıt var. emniyete şikayete gittiğim de savcılık talebi ile geçmişte olan olayı mahkemeye yönlendirme talimatı verilmiş. olay 4 gün önce oldu. maddi hasar 4 bin TL civarı karşılamak sorun değil ama bu şekilde davranması çok abes oldu emniyet deki memur arkadaş da aradı ikna etmek için ama yine aynı yanaşmadı. bu durumda ne yapabilirim. başına bu tarz olay ile karşılaşan var ise fikir verebilirmi