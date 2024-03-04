Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 18:55
çalışırken atananlar

çalıştığı şehirde başka kuruma atanan kişi ertesi gün mü işe başlar 15 gün mehil süresi var mı

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