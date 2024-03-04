Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mart 2024 19:38
İlk ve Acil Yardım Teknikeri
Yeni atanan personelin kıyafet, mont vb. 112 elbisesini göreve başlamadan İl sağlık mı veriyor, yoksa kendimiz mi alıyoruz? bilgisi olan 112'ciler yardımcı olurlarsa çok sevinirim.

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