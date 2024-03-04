Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mart 2024 20:04
Sandık görevi yedek üye

Arkadaşlar iyi akşamlar , yedek üye olarak görev verilmiş, kesinlikle katılıyormuyuz, yoksa ihtiyaç var diye haber mi veriliyor, daha önce yedek üyelik yapan varsa bilgi verebilir mi ?


turkceogretm
Şube Müdürü
04 Mart 2024 20:09

bana da yedek memur cıkmıs


kanatlı
Şube Müdürü
04 Mart 2024 20:12
görevleri e-devlet üzerinden mi gördünüz yoksa kurumunuzdan tebliğ mi edildi?

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
04 Mart 2024 21:47

Gorevi iptal ettiren olursa hemen ararlar ama secim bitene kadar her an telefon edip çağırabilirler. Secin günü kaza yapan, hastalanan vs.

Herhangi bir yere gidip beklemenize gerek yok.

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