Bu sene önlisans kpss ye girmeyi düşünüyorum fakat endişelerim var.

Arkadaşlar Merhaba;
Ben bu sene 2024 önlisans KPSS'ye girmeyi düşünüyorum.2020 senesinde tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun oldum.Biliyorsunuz ki 2019 sonları-2020 senesi coronanın pik yaptığı dönemlerdi ve eğitimlerimiz online oldu.Bölümümden mezun olduğumda teorik bilgim vardı fakat corona muhabbetine uygulama derslerimiz yapılmadı.Stajımı 2019 yılında coronadan önce yapmıştım.Oradan da öğrediğim bilgiler vardı.Aradan 4 yıl geçti.Ve öğrendiğim bilgileri unuttum diyebilirim.Atanmayı ve memur olmayı çok istiyorum.Ama endişelerim var.Atanırsam bilgileri unuttuğum için hastanede diğer çalışanlardan ve üstlerimden baskı görmekten,dışlanmaktan ve başıma tahmin edemediğim olayların gelmesinden oldukça korkuyorum diyebilirim.Hatta bazen geceleri bu yüzden uykum kaçıyor uyuyamıyorum.Anksiyete hastası olmak bu korku ve kaygı durumumu ikiye katlıyor.Bu hal beni yiyip bitiriyor.Korktuklarım başıma gelir mi?Ya da benim ne gibi yol izlemem gerekiyor?Yardımcı olursanız gerçekten size minnettar kalırım.Yoksa bu gidişle KPSS'ye girmeyeceğim.
Arkadaşlar Merhaba;
Ben bu sene 2024 önlisans KPSS'ye girmeyi düşünüyorum.2020 senesinde tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünden mezun oldum.Biliyorsunuz ki 2019 sonları-2020 senesi coronanın pik yaptığı dönemlerdi ve eğitimlerimiz online oldu.Bölümümden mezun olduğumda teorik bilgim vardı fakat corona muhabbetine uygulama derslerimiz yapılmadı.Stajımı 2019 yılında coronadan önce yapmıştım.Oradan da öğrediğim bilgiler vardı.Aradan 4 yıl geçti.Ve öğrendiğim bilgileri unuttum diyebilirim.Atanmayı ve memur olmayı çok istiyorum.Ama endişelerim var.Atanırsam bilgileri unuttuğum için hastanede diğer çalışanlardan ve üstlerimden baskı görmekten,dışlanmaktan ve başıma tahmin edemediğim olayların gelmesinden oldukça korkuyorum diyebilirim.Hatta bazen geceleri bu yüzden uykum kaçıyor uyuyamıyorum.Anksiyete hastası olmak bu korku ve kaygı durumumu ikiye katlıyor.Bu hal beni yiyip bitiriyor.Korktuklarım başıma gelir mi?Ya da benim ne gibi yol izlemem gerekiyor?Yardımcı olursanız gerçekten size minnettar kalırım.Yoksa bu gidişle KPSS'ye girmeyeceğim.