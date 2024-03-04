Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mart 2024 20:39
Rize kiralık daire (ev arkadaşı arayan)

Belki alakasız olacak ama aklıma geldi birde buraya yazayım dedim Rize merkezde tek kalıp bay ev arkadaşı kabul edecek memur var mı ?

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